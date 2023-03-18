У Польщі привітали рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна

“Ордер є виправданим і добре задокументованим”.

Польща привітала рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт російського президента Путіна у справі про військові злочини, які вчинила РФ в Україні.

Про це заявив уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, повідомляє Польське радіо.

Жарин наголосив, що цей ордер є виправданим і добре задокументованим.

“Ми маємо справу з жорстоким вторгненням Росії в Україну, серією злочинів, які є прямим наслідком особистих рішень Володимира Путіна та системних дій російської держави на чолі з Путіним, – наголосив Жарин.

Він нагадав, що російського президента звинуватили в участі у вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії. Жарин заявив, що російські військові викрадають українських дітей і переправляють їх углиб Росії. Він зазначив, що це не лише процес морального руйнування українського суспільства, а процес геноциду. Йдеться про свідоме знищення української нації та денаціоналізацію викрадених дітей.

За словами заступника глави МЗС Польщі Пьотра Вавжика, рішення Міжнародного кримінального суду є дуже важливим сигналом, надісланим усім російським злочинцям, що оскільки МКС переслідує навіть Путіна, тим більше він буде переслідувати кожного російського солдата чи кожного іншого російського злочинця.

“Це рішення свідчить про те, що ніхто не може почуватися в безпеці, що ніхто не може уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні, навіть лідер Росії буде притягнутий до відповідальності”, – сказав Вавжик.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про те, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є виправданим, оскільки президент РФ вчинив військові злочини.

Вчора Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.