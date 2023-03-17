Головне за день. П'ятниця, 17 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, ордер на арешт Путіна, засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Яким запам’ятається 387-й день повномасштабної війни.

17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Як ідеться в повідомленні на сайті МКС, Путін, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Марія Львова-Бєлова теж несе відповідальність за аналогічний злочин.

Ордери зазвичай є секретними для захисту потерпілих та свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування. Та через те, що вказані особи продовжують чинити злочини і що озвучення імен підозрюваних може запобігти новим правопорушенням, суд розкрив їхні імена. Ордери на арешт видали на підставі заяв, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

Росія всі звинувачення відкинула. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору. РФ не є учасником Римського статуту МКС та зобов'язань щодо нього не несе.

Російський президент Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це означає, що за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.

Так прокоментував ордер на арешт Путіна Генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", - зазначив Костін.

Офіс Генерального прокурора передав Міжнародному криманільному суду понад 40 томів матеріалів – більш ніж 1000 сторінок, додав Генпрокурор. "Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою", - наголосив Костін.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував про загальну ситуацію на фронті. "Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили атаки окупаційних військ у районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське біля Бахмута.

Ворог не полишає спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої, додали в командуванні. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали зокрема Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

Упродовж доби Росія завдала 19 авіаційних ударів та здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони України завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 17 березня – в новині.

Сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” місто Українськ Селидівської громади на Донеччині.

“17 березня 2023 року м. Українськ Селидівської громади знову зазнав ворожого обстрілу. Російські нелюди вкотре показали справжнє обличчя "руського міру", поціливши з РСЗВ "Ураган" по мирним жителям”, - йдеться в повідомленні Селидівської міської військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 року народження. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Розстріл росіянами українського полоненого Олександра Мацієвського — непоодинокий випадок.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази “Слава Україні”, на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні. Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання. Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни.

Докладніше — в новині.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про визволення громадян України з полону в Сирії.

“Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон”, - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Народний депутат Верховної Ради IX скликання (фракція “Європейської Солідарності"), генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський складе свій мандат.

Про це йдеться у відповідній заяві нардепа. Це питання внесено до порядку денного ВР на понеділок, 20 березня.

Джерела LB у Верховній Раді говорять, що, ймовірно, Михайло Забродський після складання мандату працюватиме в структурі Генштабу.

Як повідомили LB у фракції «ЄС», наступною депутаткою стане Ірина Никорак - депутка Київради від “Солідарності”. Зокрема вона відома розробкою та пошиттям військової форми для жінок.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку. Це LB.ua підтвердили джерела у "Слузі народу".

"Давно хотіли - ще до 24.02. Не справляється", - зауважив один зі співрозмовників.

Новим очільником МОНУ буде директор Малої академії наук, доброволець Оксен Лісовий. Як зазначають джерела LB.ua, "вся здорова частина парламенту за його призначення".

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