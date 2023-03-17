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Війська РФ з “Ураганів” обстріляли Українськ на Донеччині, загинула жінка

Жінка 1980 року народження померла в лікарні від отриманих травм.

Війська РФ з “Ураганів” обстріляли Українськ на Донеччині, загинула жінка
Фото: Telegram/Селидівська МВА

Сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. 

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

“17 березня 2023 року м. Українськ Селидівської громади знову зазнав ворожого обстрілу. Російські нелюди вкотре показали справжнє обличчя "руського міру", поціливши з РСЗВ "Ураган" по мирним жителям”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Нагадаємо, Збройні сили ліквідували за добу 760 окупантів, два танки і вертоліт. Не рахуючись зі втратами, ворог наступає на п’яти напрямках на Донбасі.

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