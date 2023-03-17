Зеленський підписав закон про перші зміни до держбюджету на 2023 рік

Зміни, зокрема, передбачають спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перші зміни до державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомляє Укрінформ.

Документ збільшує на 5 564,7 млн грн видатки та надання кредитів спеціального фонду держбюджету за рахунок грантів та допомоги від партнерів (445,6 млн грн), здійснення додаткових зовнішніх запозичень (3 842,0 млн грн) та повернення коштів, наданих Міністерству економіки для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати допомог (1 277,0 млн грн).

Законом спрямовуються 1 347,0 млн грн на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові), 1 115,9 млн грн - на програму відбудови мостів, 1 277,0 млн грн – на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки, 1 094,1 млн грн – на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, 365,7 млн грн – Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Також документом передбачено 79,9 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та 285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону.

Крім цього, закон передбачає передачу Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та нові напрями використання коштів Фонду: будівництво житла для тих, хто його втратив, компенсації за знищене житло та можливість відновлення об’єктів військової інфраструктури.

Додатковим джерелом наповнення Фонду ліквідації наслідків стане продаж активів російських олігархів згідно із законом «Про санкції».

Водночас документ надає можливість компенсації (страховку) для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені росією. Загальний обсяг компенсацій – до 20 млрд грн в цьому році. Як джерело виплат Кабмін зможе використовувати кошти Дорожнього фонду.

Нагадаємо, 23 лютого в Україні створили держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Законом також передбачили порядок компенсації від держави.