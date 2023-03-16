Прем'єр-міністр Латвії прибув з візитом до Києва

Кріш'яніс Каріньш зауважив, що українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш повідомив, що прибув з візитом до Києва.

Про це він написав у Twitter.

“Прибув з візитом до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно”, - написав латвійський прем’єр.

Він зазначив, що українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023

Нагадаємо, на початку березня Кріш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу. При цьому він зауважив, що якби у його країни вони були, то їх би вже передали Україні.