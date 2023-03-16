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Прем'єр-міністр Латвії прибув з візитом до Києва

Кріш'яніс Каріньш зауважив, що українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи.

Прем'єр-міністр Латвії прибув з візитом до Києва
Фото: Twitter/Кріш'яніс Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш повідомив, що прибув з візитом до Києва. 

Про це він написав у Twitter. 

“Прибув з візитом до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно”, - написав латвійський прем’єр. 

Він зазначив, що українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи.

Нагадаємо, на початку березня Кріш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів - лише питання часу. При цьому він зауважив, що якби у його країни вони були, то їх би вже передали Україні. 

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