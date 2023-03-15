Кремінь закликав владу Одеси розширити мережу курсів державної мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови.

Про це повідомляє пресслужба уповноваженого.

"Потрібно попрацювати над тим, щоб в Одесі й Одеській області значно збільшити мережу мовних курсів. Сьогодні в Україні діє понад 450 безкоштовних майданчиків із вивчення української мови, з яких в Одеській області - лише 18. Цього недостатньо при такому величезному запиті на них", - сказав Кремінь.

За його словами, згідно з результатами соціологічних досліджень близько 40% жителів Одеської області вважають недостатній рівень володіння мовою перепоною на шляху переходу на українську.

"Влада має забезпечити доступ до вивчення української мови. При кожному університеті, при кожній бібліотеці мають бути безкоштовні або профінансовані з місцевих бюджетів курси та розмовні клуби", - наголосив уповноважений.

Крім того, Кремінь розповів, що 2022 року на адресу Секретаріату уповноваженого надійшло 186 повідомлень про порушення вимог мовного законодавства, що стосувалися Одеської області, а 2023 року - 87 звернень громадян.

Найпроблемнішими на території Одеської області омбудсмен назвав сфери освіти, обслуговування, транспорту та порушення мовного закону представниками органів місцевої влади та самоврядування.

Нагадаємо, що релокований з Маріуполя Донецький державний університет внутрішніх справ організував курси з української мови. Відвідати їх можуть всі бажаючі.