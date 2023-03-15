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Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну, - Politico

Вісім сенаторів стверджують, що сучасні винищувачі “можуть змінити правила гри на полі бою”.

Сенатори від обох партій США тиснуть на міністра оборони Остіна щодо відправки F-16 в Україну, - Politico
F-16 Повітряних сил США запускає ракету AGM-65D Maverick.
Фото: f-16.net

Група сенаторів від обох партій - Демократичної та Республіканської - вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки літаків F-16 в Україну. Відповідний лист сенатори направили міністру оборони Ллойду Остіну, пише Politico.  

У листі зазначається, що конфлікт між Росією та Україною “зараз перебуває на критичному етапі”. Винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває другий рік. Сенатори вважають, що надання цих винищувачів могло б змінити правила гри на полі бою.

Лист був ініційований сенатором Марком Келлі (штат Аризона).

Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки низки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Зазначається, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки їхніх навичок керування винищувачами F-16.

Двопартійні зусилля переконати адміністрацію Байдена надіслати F-16 або сприяти відправці їх в Україну іншими країнами були підкріплені позицією генерала Крістофера Каволі, головного командувача США та НАТО в Європі. Минулого місяця Каволі за закритими дверима на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що надсилання сучасної зброї, включаючи F-16 і ракети великої дальності, може допомогти зміцнити оборону України.

Але високопоставлені цивільні посадовці, включаючи президента Джо Байдена та радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, кажуть, що винищувачі не є негайною потребою на полі бою порівняно з іншими засобами.

Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал також поділяє позицію адміністрації, заявивши минулого місяця Комітету Палати представників у справах збройних сил, що найоптимістичніші терміни поставки старих F-16 становлять приблизно 18 місяців, тоді як виробництво нових реактивних літаків може тривати від трьох до шести років.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили, що рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США. Сполучені Штати не будуть тиснуть на інші країни щодо надання Україні військової допомоги.

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