Порошенко купив 150 генераторів для мобільних майстерень та пересувних лазень

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» і компанією «Рошен» купили 150 генераторів. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Зазначається що техніка буде використана для оснащення мобільних майстерень та пересувних лазень. За словами Порошенка, у військах на такі обладнані вагончики величезний попит і щоб прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик.

«Зараз ситуація з енергетикою вже не така критична. Але ми разом зі «Справою Громад» і «Рошеном» прийняли рішення і купили генератори у виробника. Ціни – точно конкурентоздатні. Тому що кошти для допомоги армії мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом», – пояснив Порошенко.

Він подякував усім небайдужим українцям, які донатять на ЗСУ. «Це наш з вами внесок в перемогу, у контрнаступ. І це найкращий спосіб використання вашої допомоги», – переконаний Петро Порошенко.

Мобільні лазні – це спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». Волонтери кажуть: черга за цими комплексами величезна.

Фото: eurosolidarity.org

«Один із наших пріоритетів — берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська», – пояснює Петро Порошенко.

Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад» отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм. Потреба у таких комплексах – до півтори тисячі штук. До кінця року у плані ГО «Справа Громад» зробити не менше 100 таких комплексів.