Порошенко зустрівся у Херсоні з бійцями тероборони, які вели бій з росіянами у Бузкову парку

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко у Херсоні зустрівся із бійцями місцевої тероборони, які у перші дні вторгнення намагалися зупинити російські танки. Він заявив, що ті, хто вижив після важких поранень, зараз не можуть отримати ані статусу, ані допомоги від держави.

«Подвиг Героїв Бузкового парку співмірний із Героями Крут. Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не лишилося нічого, крім пам’яті їхніх близьких. І про це досі мовчать, бо здача Херсона – незручна тема», – написав Порошенко у Facebook.

Він розповів, що зустрічався з чотирма героями та мамою загиблого воїна, тіло якого вона досі не може забрати.

«Ще минулого року ми з Мариною вирішили, що пам’ять героїв тероборони Херсона має бути увіковічнена. Тому оголосили конкурс на проєкт пам‘ятника героям Бузкового гаю. Я хочу застерегти всіх – і заангажованих представників місцевої влади, і місцевих колаборантів, і нерозумних клерків від різних служб: якщо ви ще раз спробуєте принизити, і тим більше погрожувати воїнам-оборонцям Херсона, активістам, які пережили окупацію, ми знайдемо сили їх захистити. І думаю, результат вам не сподобається. Нагадаю – вони не побоялися майже з голими руками виступити проти росіян, і своїх гнид теж не побояться. Подумайте про це. А ще про те, що порушувати принцип єдності сьогодні – це в першу чергу шкодити країні», – резюмував Порошенко.