Війна в Україні ніяк не вплинула на тісні зв’язки Китаю та Росії в оборонному секторі, - CNN

Ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.

Протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою та підсанкційними фірмами, пише CNN.

Митні документи, перевірені CNN, показують, що ключові компанії у величезних військово-промислових комплексах обох країн продовжують свої багаторічні відносини, незважаючи на той жах, який Москва чинить в Європі.

Записи показують, що протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies виконав щонайменше дюжину поставок, включно з деталями для вертольотів і радіообладнанням “повітря-земля”, підтримуваній державою російській фірмі, на яку США наклали санкції.

Довгостроковий торговельний партнер Poly Technology – постачальник вертольотів військового класу Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року, свідчать торгові дані.

Більшість деталей гелікоптера, які постачалися до Росії, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпорт цієї моделі вертольота з Росії більше 10 років тому.

Три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Москви в Україні.

Митні дані були надані з двох джерел: компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана, зокрема, з офіційної російської митниці та записів про відправлення, а також Вашингтонським аналітичним центром C4ADS, який збирає офіційні митні записи, отримані від багатьох сторонніх постачальників.

Зазначається, що запчастини, відправлені китайською фірмою в Росію, є базовим обладнанням для літаків російського виробництва, яке може бути частиною існуючих контрактів і стандартних ділових відносин між компаніями.

Але минулорічна торгівля підкреслює міцні зв’язки між ключовими гравцями в підтримуваних державою оборонних секторах з обох сторін – відносини, які зміцнилися за останнє десятиліття, коли Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін організували стратегічне співробітництво.

Також повідомляється, що ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.

Західні лідери останніми тижнями попередили, що Китай розглядає такий крок. Пекін заперечував це, називав “наклепом” і неодноразово захищав свою “нормальну” торгівлю з Росією. Крім того, Китай виступив проти “односторонніх” санкцій проти Москви.

Нагадаємо, нещодавно Сі Цзіньпін втретє став лідером Китаю. Парламент підтримав його кандидатуру одноголосно.

Раніше США запровадили санкції проти китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві дронів. Також санкції торкнулися одного зі співробітників S&C Trade.

Також нагадаємо: у Пентагоні занепокоєні, що Росія постачає збагачений уран до Китаю.