Сі Цзіньпін втретє став лідером Китаю

Парламент Китаю безпрецедентно обрав генерального секретаря ЦК Комуністичної партії країни Сі Цзіньпіна лідером КНР на третій п’ятирічний термін. Він був єдиним кандидатом.

Про це пише Reuters.

Хоча посада значною мірою має церемоніальну роль, отримавши її, він посилив “свою хватку як наймогутніший лідер країни з часів Мао Цзедуна”.

Майже 3000 членів Всекитайських зборів народних представників (маріонеткового парламенту Китаю) одноголосно проголосували за кандидатуру 69-річного Сі.

Голосування тривало близько години, а електронний підрахунок було завершено приблизно за 15 хвилин.

Сі також втретє став головою Центральної військової ради країни, отримавши знову ж таки одноголосну підтримку.

Окрім того, Чжао Лецзі обрано новим головою парламенту, а Хань Чжена – новим віцерезидентом. Обидва чоловіки були членами попередньої команди Сі Цзіньпіна у Постійному комітеті Політбюро.

Фото: ЕРА/UPG

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