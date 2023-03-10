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В Італії контрабандистам, які перевозять мігрантів, загрожуватиме до 30 років в'язниці

Уряд погодив заходи, які покращать легальні маршрути для іноземних працівників.

В Італії контрабандистам, які перевозять мігрантів, загрожуватиме до 30 років в'язниці
Фото: ЕРА/UPG

В Італії хочуть посилити кримінальну відповідальність для контрабандистів, які переправляють мігрантів. У випадках смерті та серйозних травм людей їм загрожуватиме до 30 років.

Як пише BBC, прем’єрка країни Джорджа Мелоні оприлюднила відповідні пропозиції на засіданні уряду.

На зустрічі в калабрійському місті Кутро, де під час корабельної аварії загинули 72 мігранти, Мелоні наполягала, що вона має намір перемогти торгівлю людьми і заявила, що Італія діятиме проти контрабандистів на човнах і тих, хто організовував поїздки в третіх країнах.

Міністри погодили заходи, які покращать легальні маршрути для іноземних працівників, які прибувають до країни. 

“Я вважаю, що ще один спосіб боротьби з торговцями людьми – це повідомити, що незаконний в'їзд до Італії невигідний”, – додала прем’єрка. Мелоні зазначила, що країни, які допомогатимуть інформувати своїх громадян про ризик використання злочинних мереж для поїздки до Італії, отримають пільгові квоти для легальних робітників-мігрантів.

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Наприкінці лютого у провінції Кротоне у регіоні Калабрія затонуло дерев'яне судно, на борту якого перебувало 200 мігрантів – вихідців з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

Вважається, що корабель затонув після того, як у негоду розбився об скелі при спробі пришвартуватися. Відомо про щонайменше 72 загиблих, ще 79 людей вижили, близько 30 досі вважаються зниклими безвісти.

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