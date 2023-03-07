У Мексиці у причепі вантажівки знайшли понад 340 мігрантів

Третина з них були підлітками.

У Мексиці виявили 343 осіб у причепі кинутої вантажівки в штаті Веракрус, серед них були 103 неповнолітніх без супроводу.

Про це пише BBC.

Мігранти були з Гватемали, Гондурасу, Сальвадора та Еквадору. Вони носили браслети з кодуванням кольорів, щоб ідентифікувати їх як клієнтів контрабандистів.

Про мігрантів опікуватимуться соціальні служби Мексики, доки не буде визначено їхній статус.

За словами офіційних осіб, люди виглядали неушкодженими, а у трейлері були вентилятори та вентиляційні отвори.

Рятуючись від бідності та насильства в Центральній Америці, багато незареєстрованих мігрантів платять величезні суми готівкою контрабандистам, щоб ті переправили їх через кордон США.

Минулого року у трейлері покинутої вантажівки в американському штаті Техас знайшли мертвими 53 мігрантів.

Відповідно до даних прикордонного патрулювання станом на жовтень 2022 року, щонайменше 853 мігранти загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон США та Мексики за попередні 12 місяців. Попередній “рекорд” у 2021 році становив 546 смертей.

Прикордонна служба США за цей же період затримала рекордні 2,2 мільйона мігрантів на південно-західному кордоні.

Нагадаємо, у лютому біля Італії затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 63 людини. Серед жертв – 12 дітей, зокрема немовля.

Болгарська прокуратура висунула звинувачення 6 людям у торгівлі людьми після того, як 18 афганських мігрантів знайшли мертвими у вантажівці поблизу столиці Софії.