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7–8 березня відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, говоритимуть про боєприпаси для України

На зустріч запросили представника України.

7–8 березня відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, говоритимуть про боєприпаси для України
Фото ілюстративне
Фото: Держспецзв'язку

7–8 березня у Стокгольмі пройде неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті шведського представництва.

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Спершу міністри оборони обговорять військову підтримку Євросоюзу Україні, особливо підготовку українських збройних сил місією допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine). Командири місій представлять оновлену інформацію про статус цієї сесії. 

У зустрічі також братиме участь представник України.

Крім того, міністри оборони обговорюватимуть фінансування закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку нашої держави.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Єврокомісія представить країнам-членам ЄС план різкого збільшення виробництва боєприпасів.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Євросоюз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

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