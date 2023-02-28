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Естонія закликала ЄС збільшити закупівлю боєприпасів для України

Обсяги виробництва боєприпасів в Європі наразі є недостатніми.

Естонія закликала ЄС збільшити закупівлю боєприпасів для України
Резніков і Певкур
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав Євросоюз зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України для запуску промислового виробництва, замість того, щоб відправляти наявні запаси.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Ми, звичайно, повинні надати 155-мм боєприпаси з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію лише тоді, коли підписуються нові контракти з промисловістю", - написав він у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Міністр підкреслив, що обсяги виробництва боєприпасів в Європі наразі є недостатніми не лише для постачання Україні, але й для поповнення запасів у довгостроковій перспективі, оскільки Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів.

У листі додається, що закупівлі могли б здійснюватися не лише органом ЄС, але й державою-членом, що діє від імені блоку, якби це було більш швидким рішенням.

Нагадаємо, нещодавно Певкур побував з візитом в Україні. Наразі допомога Естонії України перевищила 1% ВВП країни.

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