Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Понад 3,5 тисячі державних службовців воюють на фронті, – Немчінов

108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

​Понад 3,5 тисячі державних службовців воюють на фронті, – Немчінов
Фото: agrotimes.ua

Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках. 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише "Українська правда".

"Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті, – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", – сказав він.

Міністр додав, що ще понад 200 чиновників вважаються зникли безвісти.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Немчінов зазначив, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

Нагадаємо, в вересні минулого року Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних держслужбовців на період мобілізації та на воєнний час.

За час воєнного стану в Україні звільнили близько 8500 держслужбовців.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також