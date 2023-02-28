​Понад 3,5 тисячі державних службовців воюють на фронті, – Немчінов

Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках. 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише "Українська правда".

"Загалом на кінець року таких людей (держаних службовців, які воюють на фронті, – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", – сказав він.

Міністр додав, що ще понад 200 чиновників вважаються зникли безвісти.

Немчінов зазначив, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в Прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

Нагадаємо, в вересні минулого року Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних держслужбовців на період мобілізації та на воєнний час.

За час воєнного стану в Україні звільнили близько 8500 держслужбовців.