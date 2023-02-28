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Ворог кинув у наступ на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", – Сирський

Окупанти прагнуть оточити місто. 

Ворог кинув у наступ на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", – Сирський
Захисники Бахмута
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Попри суттєві втрати, РФ кинула в наступ найбільш підготовлені штурмові загони “групи Вагнера”.

Вони намагаються прорвати оборону захисників та оточити місто. Таку заяву командувача Сухопутних військ Олександра Сирського цитує Military Media Center

“У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму”, – підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія 23 лютого відправила на Бахмутський напрямок додатково до 200 спецпризначенів, щоби вони запобігали дезертирству та саботажу. 

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