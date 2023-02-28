Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область, за вчора били по ній чотири рази

Поранених, за даними ОВА, немає.

Росіяни протягом минулої доби чотири разі обстрілювали Миколаївську область: об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23.

Сьогодні зранку вони відкрили вогонь о 6:59. Окупанти стріляли з ракетних систем залпового вогню та інших видів артилерії, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під вогнем перебували акваторія Очаківської громади та узбережжя Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за інформацією військових адміністрацій, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, по Херсонській області росіяни протягом доби били понад 100 разів. Поранено двох мирних людей.