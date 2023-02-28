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Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область, за вчора били по ній чотири рази

Поранених, за даними ОВА, немає. 

Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область, за вчора били по ній чотири рази
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Росіяни протягом минулої доби чотири разі обстрілювали Миколаївську область: об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23.

Сьогодні зранку вони відкрили вогонь о 6:59. Окупанти стріляли з ракетних систем залпового вогню та інших видів артилерії, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під вогнем перебували акваторія Очаківської громади та узбережжя Куцурубської громади. Постраждалих немає. 

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за інформацією військових адміністрацій, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, по Херсонській області росіяни протягом доби били понад 100 разів. Поранено двох мирних людей. 

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