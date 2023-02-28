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Влада Бєлгорода заявила про падіння уламків трьох дронів

Пошкоджено автомобілі і вибито вікна.

Влада Бєлгорода та місцеві телеграм-канали заявили, що уламки трьох безпілотників впали на житлові квартали. Один нібито залетів у вікно.

Жертв серед населення країни-окупанта немає. 

Міський голова Бєлгорода Валентин Демидов заявив, що один дрон влетів у вікно квартири.

Також, як заявляє влада країни-окупанта, пошкоджено декілька авто, а в будинках вибито вікна. Місто розташовано за 40 км від російсько-українського кордону,

Нагадаємо, торік у жовтні у Бєлгородській області горіла нафтобаза, а перед цим на електропідстанції виникла пожежа і неподалік від українського кордону підірвали склад із боєприпасами.

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