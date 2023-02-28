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В останній день зими у більшості областей України буде без опадів

Але вночі та зранку у деяких регіонах дощитиме та сніжитиме.

В останній день зими у більшості областей України буде без опадів
Фото: vn.20minut.ua

Сьогодні вночі та вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади; вдень 28 лютого та протягом 1-2 березня на більшій частині території країни переважно без опадів. 

У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу, на півдні країни від 4° тепла до 1° морозу, вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-9° тепла, завтра в Криму до плюс 13°; в Карпатах вночі 5-11° морозу, вдень близько 0°.

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Нагадаємо, мешканців Харківщини повідомили про ускладнення погодних умов.

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