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В Києві збирають використані газові балони для передачі ЗСУ

Столичні комунальники маркували контейнери для небезпечних відходів, куди можна здати балони.

В Києві збирають використані газові балони для передачі ЗСУ
Фото: Пресслужба КМДА

Мешканцям Києва пропонують здати використані туристичні газові балони. Їх повторно заправлятимуть та відправлятимуть на потреби ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Збором балончиків у Києві займається КП “Київкомунсервіс”, таким чином вирішується два важливі питання – збір використаних газових балонів та їх повторне використання для потреб ЗСУ.

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Столичні комунальники маркували контейнери для небезпечних відходів та розмістили на них QR-код, за допомогою якого громадяни можуть повідомити про залишений у контейнері за певною адресою балон.

Зазначається, що балони мають бути порожні.

Такі балони можна здати наступним чином:

  • привезти в офіс за адресою: вул. Кудрявська, 23;
  • здати на виробничій базі підприємства (вул. Бакинська, 37-41);
  • викинути в контейнер для небезпечних відходів. Мапа встановлених контейнерів – за посиланням.

Нагадаємо, збір російських книг для подальшої переробки, який проходить у київському магазині ”Сяйво книги”, триватиме до травня включно. Отримані від здачі книг на переробку гроші перераховуються на благодійний фонд “Гуркіт”, який купує авто, генератори, дрони та інші речі для захисників України.

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