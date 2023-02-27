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Буданов: Росія не готова до довготривалої війни

Розмови про "війну на десятки років" є брехнею. 

Буданов: Росія не готова до довготривалої війни
Фото: змі окупантів

Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

"Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають", - сказав Буданов.

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Також Буданов заявив, що Росія зменшує кількість ракет під час ударів по Україні через зменшення своїх запасів. Очільник ГУР також додав, що, на його думку, Китай не погодиться на передачу озброєнь Росії. А головним постачальником зброї Росії для продовження війни проти України, є Іран.

На його думку, протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. 

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