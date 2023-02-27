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В Одесі ліквідували аварію на енергомережах

Енергетики продовжують поступово живити побутових клієнтів.

В Одесі ліквідували аварію на енергомережах
Фото: http://energomir.net

НЕК "Укренерго" ліквідувала аварію в системі передачі, що призвела до знеструмлення майже всієї Одеси та Одеського району.

Про це повідомив у Телеграм енергохолдинг "ДТЕК".

"Це дає змогу енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району", - йдетьс у повідомленні.

Згідно з повідомленням, уся критична інфраструктура уже з електроенергією, і зараз енергетики продовжують поступово живити побутових клієнтів.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - наголосили в "ДТЕК".

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Як раніше повідомлялося, на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Станом на 12:00 були повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

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