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Голова української розвідки про ситуацію з ракетами в Росії: "Сидять майже на нулях"

Очільник ГУР додав, що, на його думку, Китай не погодиться на передачу озброєнь Росії.

Голова української розвідки про ситуацію з ракетами в Росії: "Сидять майже на нулях"
Фото: Цензор

Росія зменшує кількість ракет під час ударів по Україні через зменшення запасів.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, кожен раз "час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується".

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"Вони (РФ, - Ред.) вже, в принципі, сидять майже на нулях", - зауважив Буданов.

Нараз Україна пережила понад 20 ракетних обстрілів.

Очільник ГУР також додав, що, на його думку, Китай не погодиться на передачу озброєнь Росії. "Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - сказав Буданов.

Нагадаємо, у Силах оборони Півдня заявили, що російське командування, очевидно, переконалося, що тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української ППО.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія завдала майже 5 тисяч ракетних та 3,5 тисячі авіаційних ударів по об'єктах на території України, а також майже 1 100 ударів із застосуванням безпілотників.

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