З початку широкомасштабного вторгнення РФ випустила по Україні майже 5 тис. ракет, – Громов

Також російською армією було завдано 3,5 тис. авіаційних ударів.

З 24 лютого 2022 року Росія завдала майже 5 тис. ракетних та 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах на території України, а також майже 1 100 ударів із застосуванням безпілотників.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

"Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об'єктах на території України завдано майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів. Завдано майже 1 100 ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів", – зазначив Громов.

Він додав, що протягом лютого захисники "відмінусували" шість літаків та два вертольоти противника, збили 80 крилатих ракет та 84 безпілотники.

Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, росіяни під час чергового обстрілу випустили по Україні 11 зенітних керованих ракет. З них 10 впали у Бєлгородській області.