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"Коли стався світовий махач, я поїхав брати в ньому участь": музикант Олекса Бик розповів про 9 років війни

Нині він воює на Бахмутському напрямку.

"Коли стався світовий махач, я поїхав брати в ньому участь": музикант Олекса Бик розповів про 9 років війни
Олекса Бик

Олекса Бик – бард, відомий своїми піснями та віршами, навіяними участю в АТО. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в обороні Донецького аеропорту, а нині воює на Бахмутському напрямку, командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Олекса розповів проєкту "Український Свідок" про бойовий досвід.

Він воював на Запоріжжі, боронив Донецький аеропорт. На війні він фактично з 2014 року: був свідком окупації Криму, куди поїхав з друзями, аби підготувати деякі матеріали про злочинні дії РФ на півострові. 

Про бойові дії на Бахмутському напрямку військовий розповідає так: "росіяни закидують нашу армію тілами, платять високу ціну за кожен метр фронту, на якому вони просуваються".

"Темпи уповільнюються, але просування в них все-таки... На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Мета – зробити із міста місце, яке захищати немає сенсу. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли", – зазначив він.

Водночас військовий наголошує на тому, що цілі росіян звузились: раніше вони мріяли захопити великі міста – Київ, Харків тощо, а тепер із важкими боями беруть райцентри. "Це свідчить про їхню безпорадність", – зазначає Олекса.

Суть роботи інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, – мінувати та розміновувати.

"Нас готували подібно до ізраїльських саперно-штурмових підрозділів: прокладати стежку через «зеленку», аби піхота могла йти безпечним коридором", – зазначає він.

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність".

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