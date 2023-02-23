​Майже 70% українців не вірили в повномасштабний наступ Росії, – опитування

Напередодні повномасштабної війни майже 70% українців не вірили у можливість наступу Росії. Про це свідчать результати опитування Gradus Research до річниці війни

Так, 69% опитаних не вірили в те, що Росія дійсно розпочне повномасштабний наступ. Найбільше не вірили в це представники старшої вікової категорії – українці 55-60 років. Як і до кінця не вірили в це численні європейські політики, які зізнавалися в цьому пізніше у своїх промовах. Проте чверть (26%) респондентів зазначили, що цілком або скоріше вірили у вирогідність нападу (в більшій мірі це стосується чоловіків).

Ретельну підготовку до війни декларують лише 3% опитаних. Ще 20% заявляють, що готувалися частково. Інші ж 73% опитаних громадян кажуть, що не були готові до такого розвитку подій. Серед останніх частка жінок значущо більша.

Для більшості опитаних ознаками перемоги України буде визволення всієї території України (станом на 1991 рік), падіння путінського режиму, трибунал над Путіним, смерть Путіна, капітуляція Росії чи виплати репарацій РФ. 41% респондентів вважатимуть перемогою України повернення Криму.

Віра в перемогу України залишається стабільно високою – 82% опитаних українців абсолютно або скоріше впевнені у здатності України відбити напад РФ. При цьому однаково вірять в перемогу українці незалежно від віку, статі та місця проживання. Оптимізм щодо майбутнього України також на висоті. На думку 68% респондентів Україна стане сильнішою після війни.

У той же час рік війни залишила страшний слід у житті мільйонів українців. Респонденти згадують ракетні обстріли міст, вбивства та знущання над цивільним населенням в окупації, події в Маріуполі, Бучі, Ірпіні та Дніпрі як найбільш жахливі події війни.

Серед найбільш страшних подій значна частка респондентів відзначила саме перший день війни. Натомість найбільш радісними та обнадійливими подіями року українці вважають звільнення окупованих Херсонщини, Харківщини і Київщини, а також допомогу іноземних партнерів грошима і зброєю.

Нагадаємо, згідно з результатами опитувань, більшість європейців вірять у перемогу України.