Ворог 73 рази за добу обстріляв Херсонщину: загинула людина, ще троє отримали поранення

Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури і будинки.

За минулу добу ворог 73 рази обстріляв Херсонську область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, Херсон окупанти обстріляли сім разів. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

“Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, троє осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 23 лютого російські військові обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями.