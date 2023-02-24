Ворог 73 рази за добу обстріляв Херсонщину: загинула людина, ще троє отримали поранення

За минулу добу ворог 73 рази обстріляв Херсонську область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
Згідно з повідомленням, Херсон окупанти обстріляли сім разів. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.
“Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, троє осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 23 лютого російські військові обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями.