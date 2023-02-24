РФ, схоже, змінила підхід і тепер прагне виснажити армію України, а не захоплювати нові великі території, – Міноборони Британії

З 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, швидше за все, була незмінною – це контроль. У 2014-2021 роках РФ для втілення цієї мети вела підривану діяльність, зокрема розпалюванням неоголошеної війни в Донецькій та Луганській областях та анексією Криму.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

Початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року зі спробою захопити всю Україну та повалити її уряд став новим підходом РФ.

"До квітня 2022 року Росія зрозуміла, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та формалізації свого панування над Донбасом і півднем. Вона досягла повільного та надзвичайно дорогого прогресу", – вважають у Міноборони Британії.

Останніми тижнями Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на виснаження української армії, а не на захоплення значної нової території. Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, де вони вважають, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3WHAZabLSA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 24, 2023

Про те, що Путін готує росіян до довгої війни, на початку січня писала New York Times. Навіть у новорічному привітанні людям у солдатській формі він сказав, що "не можна нічого здати, треба боротися і продовжувати".