Окупанти обстріляли з РСЗВ населений пункт на Миколаївщині

Цієї ночі ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню населений пункт Куцурубскої громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі 24 лютого о 01:50 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає”, – написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу Очаківської громади Миколаївщини дістав важкі поранення цивільний.