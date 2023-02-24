Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з РСЗВ населений пункт на Миколаївщині

Постраждалих немає.

Окупанти обстріляли з РСЗВ населений пункт на Миколаївщині
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню населений пункт Куцурубскої громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі 24 лютого о 01:50 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає”, – написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу Очаківської громади Миколаївщини дістав важкі поранення цивільний

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також