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Міноборони Молдови вважає дезінформацію російських колег про "план нападу" України психологічною операцією

Мая Санду зазначила, що "дехто хоче", щоб Молдова пала, і встановити в Кишиневі ручний уряд в інтересах Кремля. 

Міноборони Молдови вважає дезінформацію російських колег про "план нападу" України психологічною операцією
Мая Санду
Фото: EPA

Міністерство оборони Молдови вважає поширену російським МО дезінформацію про намір України вторгнутися психологічною операцією. Про це пише BBC із посиланням на заяви молдовських посадовців

"Міністерство оборони вірить, що це є елементом психологічної операції більше, ніж справжнім планом", – сказав держсекретар Валерій Міжа. 

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що "дехто хоче, щоб наша країна пала, і встановити в Кишиневі ручний уряд у інтересах Кремля".

Нагадаємо, вчора Молдова відкинула звинувачення міністерства оборони Росії у тому, що Україна нібито планувала вторгнутися в сепаратистський молдавський регіон Придністров'я після проведення операції під фальшивим прапором. 

Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться. 

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Премʼєр Молдови нещодавно повідомив, що Росія може готувати план із захоплення аропорту в Кишиневі. 

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