Міноборони Молдови вважає дезінформацію російських колег про "план нападу" України психологічною операцією

Мая Санду зазначила, що "дехто хоче", щоб Молдова пала, і встановити в Кишиневі ручний уряд в інтересах Кремля.

Міністерство оборони Молдови вважає поширену російським МО дезінформацію про намір України вторгнутися психологічною операцією. Про це пише BBC із посиланням на заяви молдовських посадовців.

"Міністерство оборони вірить, що це є елементом психологічної операції більше, ніж справжнім планом", – сказав держсекретар Валерій Міжа.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що "дехто хоче, щоб наша країна пала, і встановити в Кишиневі ручний уряд у інтересах Кремля".

Нагадаємо, вчора Молдова відкинула звинувачення міністерства оборони Росії у тому, що Україна нібито планувала вторгнутися в сепаратистський молдавський регіон Придністров'я після проведення операції під фальшивим прапором.

Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться.

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Премʼєр Молдови нещодавно повідомив, що Росія може готувати план із захоплення аропорту в Кишиневі.