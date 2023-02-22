Унаслідок ворожого обстрілу Очаківської громади Миколаївщини дістав важкі поранення цивільний

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула спокійно.

Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Очаківської і Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 21 лютого, об 11:58 ворог здійснив обстріл населеного пункту Очаківської громади. Одна людина зазнала важких поранень”, – розповів Кім.

Також у вівторок о 12:12 ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих і руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському, Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.