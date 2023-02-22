Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
ГоловнаСуспільствоВійна

США дають Україні керовані бомби Boeing, що вражають цілі на відставні 70 км, – Bloomberg

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition – JDAM-ER.

США дають Україні керовані бомби Boeing, що вражають цілі на відставні 70 км, – Bloomberg
Фото: ЕРА/UPG

США надають Україні бомби далекого радіусу дії JDAM-ER з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, здатні вражати цілі на відстані 70 км.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників галузі.

“Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши лише, що надсилатиме “точні авіаційні боєприпаси” в рамках пакету вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного торік 21 грудня”, – зазначає видання. 

Водночас джерела видання підтвердили, що це бомби JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. 

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифіковувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США, їх придбали понад 26 країн.

JDAM-ER можна закріпити на некерованих бомбах вагою приблизно 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до 70 км і втричі збільшує радіус дії оригінальної зброї.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 21 лютого США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також