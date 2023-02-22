США дають Україні керовані бомби Boeing, що вражають цілі на відставні 70 км, – Bloomberg

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition – JDAM-ER.

США надають Україні бомби далекого радіусу дії JDAM-ER з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, здатні вражати цілі на відстані 70 км.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників галузі.

“Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши лише, що надсилатиме “точні авіаційні боєприпаси” в рамках пакету вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного торік 21 грудня”, – зазначає видання.

Водночас джерела видання підтвердили, що це бомби JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифіковувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США, їх придбали понад 26 країн.

JDAM-ER можна закріпити на некерованих бомбах вагою приблизно 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до 70 км і втричі збільшує радіус дії оригінальної зброї.

Нагадаємо, 21 лютого США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди (155 мм) і мінометні снаряди (120 мм), 4 радіолокаційні системи, додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і підривні снаряди, майже 2000 протитанкових ракет, чотири БМП Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби і запчастини для техніки.