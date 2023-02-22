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Сальдо розповсюджує фейк про примусову евакуацію з Херсона

“Проводять її насамперед проти лікарів, намагаються вигнати на Захід України. 

Сальдо розповсюджує фейк про примусову евакуацію з Херсона
Фото: Предоставлено Владимиром Марусом

Президент Росії Володимир Путін розповсюдив фейк, що “Росія не воює з народом України, народ України став заручником київського режиму”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що “українські військові проводять примусову евакуацію цивільного населення з Херсона”. 

“Проводять її насамперед проти лікарів, намагаються вигнати на Захід України. Намагаються мобілізувати хлопців, які не хочуть воювати”, – розпосюдив він дезінформацію. 

Ще одна дезінформація – від російського МЗС. 

“Політика США спрямована на підрив національної безпеки РФ, що суперечить принципам договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). … Спроби США “промацати” ряд російських об’єктів, що підпадають під ДСНО, через сприяння атакам на них Києва – кричущі й ризиковані”, – заявляють російські дипломати.

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Нагадаємо, раніше у РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва, який нібито “присягався у вірності неонацистському режиму до гробу”.

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