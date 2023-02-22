Росія провела невдале випробування міжконтинентальної ракети, поки Байден був в Україні, –CNN

РФ заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск. Важка ракета "Сармат" може нести кілька ядерних боєголовок.

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”, яка, схоже, вийшла з ладу, коли президент Джо Байден перебував в Україні в понеділок.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників

За словами одного чиновника, Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск через лінії деконфлікту або лінію зв’язку з російськими військовими. Інший чиновник сказав, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають випробування як аномалію чи ескалацію.

“Випробування важкої ракети САРМАТ, яку на Заході назвали Satan II і яка здатна доставляти кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими”, – пише видання.

Такі випробування успішно проводилися раніше, і якби вони вдалися, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у своїй промові у вівторок, а він цього не зробив.

Нагадаємо, російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів.