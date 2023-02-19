Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Будинки і війна
Будинки і війна
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни стали частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів, - Гуменюк

Вони шукають способи, як виснажити українські сили ППО. 

Росіяни стали частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів. 

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла", – заявила вона. 

На думку Гуменюк, російське командування, очевидно, переконалося, що тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української ППО. 

"Тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місце розташування систем ППО", – пояснила речник.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на думку британських розвідників, виявлені над Києвом повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами можуть свідчити про нову тактику РФ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також