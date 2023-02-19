Росіяни стали частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів, - Гуменюк

Вони шукають способи, як виснажити українські сили ППО.

Російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла", – заявила вона.

На думку Гуменюк, російське командування, очевидно, переконалося, що тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української ППО.

"Тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місце розташування систем ППО", – пояснила речник.

Нагадаємо, що на думку британських розвідників, виявлені над Києвом повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами можуть свідчити про нову тактику РФ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.