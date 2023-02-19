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Виявлені над Києвом повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами можуть свідити про нову тактику РФ, – МО Британії

Таким чином ворог прагне отримати інформацію про українські системи ППО та змусити витрачати запас ракет і боєприпасів для збиття таких обʼєктів. 

Фото: Збройні Сили України в Facebook

ЗСУ 15 лютого збили над Києвом близько шести повітряних куль із підвішеними до них радіолокаційними відбивачами. 

За кілька днів до того, 12 лютого, такі ж кулі збили над Дніпропетровською областю. З високою ймовірністю ці кулі були російськими, повідомили в міністерстві оборони Великої Британії в твіттері. 

"Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет «земля-повітря» та боєприпасів", – припустили в міністерстві. 

14 лютого 2023 року спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

"Кулі діаметром до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Це – повітряна ціль. Нашим засобам протиповітряної оборони потрібно відповідно реагувати на неї", – сказав він.

Через кілька днів після запуску цих куль росіяни вчинили нові масовані ракетні атаки на Україну. 

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