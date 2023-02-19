Виявлені над Києвом повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами можуть свідити про нову тактику РФ, – МО Британії

Таким чином ворог прагне отримати інформацію про українські системи ППО та змусити витрачати запас ракет і боєприпасів для збиття таких обʼєктів.

Фото: Збройні Сили України в Facebook

ЗСУ 15 лютого збили над Києвом близько шести повітряних куль із підвішеними до них радіолокаційними відбивачами.

За кілька днів до того, 12 лютого, такі ж кулі збили над Дніпропетровською областю. З високою ймовірністю ці кулі були російськими, повідомили в міністерстві оборони Великої Британії в твіттері.

"Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет «земля-повітря» та боєприпасів", – припустили в міністерстві.

14 лютого 2023 року спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AF5XFXrd2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 19, 2023

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що Росія використовує повітряні аеростати, щоб привернути увагу наших військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.

"Кулі діаметром до півтора метра запускаються у повітря. На шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Це – повітряна ціль. Нашим засобам протиповітряної оборони потрібно відповідно реагувати на неї", – сказав він.

Через кілька днів після запуску цих куль росіяни вчинили нові масовані ракетні атаки на Україну.