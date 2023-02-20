Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини, під завалами може знаходитися жінка, - ОВА

Сьогодні, близько 5:00 ранку, російські війська обстріляв Куп'янський район Харківщини. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв селище Стрілеча Харківського району. Поранені двоє цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини. Внаслідок обстрілу села Липці пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали дві жінки 50 та 32 років.

У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

"На лінії зіткнення тривають бої. Наші військові надійно утримують свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - додав Синэгубов.

Нагадаємо, вдень 18 лютого на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.