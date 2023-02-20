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Сьогодні до Києва прибуде прем'єрка Італії Мелоні, - Reuters

Вона зустрінеться з президентом Зеленським.

Сьогодні до Києва прибуде прем'єрка Італії Мелоні, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сьогодні прибуде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, раніше говорила, що планує відвідати Київ до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.

Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні наголошувала, що підтримує Україну.

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Зеленський ще в січні говорив, що Мелоні готує візит до України. Однак, тоді про дату було невідомо.

Нагадаємо, під час свого виступу на Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевнив, що в країні "немає проблеми з російською пропагандою", і що 99% італійців підтримують українців.

Раніше речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарина говорив, що італійські телеканали стали платформою для російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії.  За його словами, з початку російської агресії проти України російські політики та провідні пропагандисти практично не залишали італійських програм, як на державних, так і на приватних каналах.

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