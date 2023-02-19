Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)

Держсекретар США провів зустріч із китайським колегою і застеріг його від допомоги росіянам та продовженні інцидентів з кулями-шпигунами над Штатами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в субботу ввечері в Мюнхені провів "конфронтаційну" зустріч із китайським колегою Ван І. Він попередив його, що політ повітряної кулі-шпигуна над Сполученими Штатами ніколи не повинен повторитися, та застеріг від надання допомоги Росії.

Блінкен припустив, що надання такої підтримки Китаєм зараз "рішуче" розглядається, пише New York Times.

У своєму інтерв’ю телеканалу NBC "Meet the Press", яке було записано в суботу ввечері, Блінкен сказав, що Сполучені Штати незабаром представлять нову інформацію, щоб продемонструвати, що Пекін "рішуче розглядав можливість надання летальної допомоги Росії".

Доповнено. У розмові з журналістами, транскрипція якої оприлюднена CBS, Блінкен нагадав, що перед повномасштабним вторгненням президент РФ мав зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном, на якій йшлося про "партнерство без обмежень".

"І ми були занепокоєні, що серед цього... серед відсутності обмежень буде китайська підтримка Росії у війеі. Ми дуже уважно стежили за цим. На сьогоднішній день ми бачили китайські компанії, і, звісно, в Китаї дійсно немає між приватними компаніями та державними. Ми бачили, що вони постачають нелетальну підтримку Росії для використання в Україні. Занепокоєння, яке є зараз, засновується на інформації, яка в нас є, що вони розмірковують над постачанням летальної підтримки, і ми зробили дуже зрозумілим, що в такому разі це створить серйозні проблеми для нас і в наших відносинах", – сказав Блінкен.

На уточнювальне запитання, якою саме може бути ця летальна підтримка, Блінкен сказав, що насамперед це зброя, але також і боєприпаси.

Американський реліз про зустріч Ентоні Блінкена з Ван І нічого не розповів про відповідь китайської сторони на зауваження. Але в короткому звіті китайських державних медіа описується не менш різкий обмін думками.

Ван І, згідно з цими матеріалами, сказав, що Сполучені Штати мають "вирішити шкоду, завдану невибірковим застосуванням сили", коли вони збили велику повітряну кулю біля Південної Кароліни.

Ця зустріч стала першими дипломатичними переговорами США і Китаю після інциденту з кулями. Блінкен мав летіти з візитом до Пекіна саме тоді, коли китайці запустили в бік США цих повітряних шпигунів.

Нагадаємо, що Ван І на Мюнхенській безпековій конференції анонсував представлення "офіційної позиції КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні". За рік повномасштабного вторгнення Китай відкрито так і не засудив дії росіян. Однак, за даними ЦРУ, Пекін сильно занепокоєний можливістю використання ядерного озброєння.

За даними американських журналістів, китайські компанії можуть постачати Росії військові технології в обхід санкцій.