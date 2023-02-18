Пенсійний вік хочуть підвищити на два роки.

Сенат Франції обговорить скандальну пенсійну реформу уряду, яка передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років з 62 років.

Про це пише Reuters.

“Фінальні дебати щодо пенсійного законопроекту в нижній палаті парламенту були затьмарені насмішками з різних сторін асамблеї, що призвело до емоційного спалаху міністра зайнятості Олів'є Дюссопта”, – зазначає видання.

“Ви мене ображали 15 днів. Але ніхто не зламав, ніхто не зламав. Ми тут перед вами, щоб представити реформу”, – кричав Дюсопт опозиційним політикам.

Президент Еммануель Макрон хоче підвищити пенсійний вік, щоб уникнути колапсу державної пенсійної системи та щоб молодь не несла тягар фінансування старших поколінь.

Багато французів проти такого кроку, у містах країні відбулися масові страйки, що проходили переважно мирно. На початок березня заплановано нові протести.

“Уряд має відносну більшість у парламенті, тому існує реальний тиск з боку опозиційних партій, тож це новий контекст, тому що опозиція займе позицію, про яку йдеться у вуличних протестах, баланс сил явно набагато сприятливіший для опозиції”, – сказав паризький страховий працівник Жюльєн Шатель.

“Але нам потрібно знайти правильне рішення, щоб уникнути нової революції”, – додав він.

Нагадаємо, 11 лютого у Франції на мітинги проти пенсійної реформи вийшли сотні тисяч людей. Профспілки закликали уряд відкликати законопроєкт про підвищення пенсійного віку на два роки.