Сподіваюся, що на саміті в Вільнюсі ми завершимо процес прийому Фінляндії та Швеції до НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що на саміті Альянсу у Вільнюсі може бути ухвалено рішення про розширення блоку.

Про це Столтенберг заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"На саміті в Вільнюсі ми ще раз підтвердимо наші заяви щодо зміцнення обороноздатності Альянсу. І ще одне питання було б для мене успіхом цього саміту. Це розширення НАТО. Я дуже багато роблю для цього і сподіваюся, що на саміті в Вільнюсі ми завершимо процес прийому Фінляндії та Швеції до Альянсу. Я постійно повторюю: і Швеція, і Фінляндія готові до ратифікації, вони виконали зобов’язання, які взяли на себе в рамках тристороннього меморандуму з Туреччиною і хочуть завершити процес ратифікації. Важливо, щоби дві країни вступили в НАТО якнайшвидше. І щоби вони це зробили разом, а не почергово. Все зараз залежить від Туреччини", - сказав Столтенберг.

У своєму виступі на конференції президент Фінляндії Саулі Нііністьо знову підтвердив, що його країна прагне вступити до НАТО разом із Швецією.

"Ми не будемо погоджуватися з таким розділенням, тому що подали заявку разом. Якщо Туреччина вирішить, що вона згодна ратифікувати заявку на вступ до НАТО Фінляндії і не погоджується зі вступом Швеції, то це створить складну ситуацію. У нас руки зв’язані. Ми ж не можемо сказати, що ми заберемо заявку і не будемо вступати. Ми ж не можемо цього зробити. Ми виконали усе, чого від нас вимагали. Ми подали заявку разом зі Швецією і готові вступити в НАТО. Але зараз усе залежить від Туреччини", - сказав президент.

Зазначимо, що Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, що Фінляндія як і раніше планує вступити до НАТО разом із Швецією, що необхідно для покращення безпеки у північній частині Європи.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше наступного місяця, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами. Також заявку на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції ще не схвалила Угорщина.

Фінляндія раніше заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.