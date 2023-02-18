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Успіхом саміту НАТО у Вільнюсі стане продовження підтримки України, - Столтенберг

Вільнюський саміт запланований на 11-12 липня. 

Успіхом саміту НАТО у Вільнюсі стане продовження підтримки України, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Успіхом липневого саміту НАТО у Вільнюсі стане продовження підтримки України у її війні з Російською Федерацією.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"На саміті в Вільнюсі я певен ми знову підтвердимо наші зобов'язання, нашу взаємодію з партнерами у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тому що безпека має глобальний характер. Успіхом цього саміту було б підтвердити нашу підтримку України, я певен що ми цього досягнемо. Ми ще раз підтвердимо на цьому саміті наші заяви щодо зміцнення обороноздатності Альянсу", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, що Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

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Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мета євроспільноти - щоби імперіалістична політика Путіна провалилася і щоби Україна перемогла. Для цього необхідна допомога боєприпасами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.

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