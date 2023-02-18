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Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України, - розвідка

У найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.

Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України, - розвідка
Фото: тг-канал Міноборони Білорусі

Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України.

Про це заявив у коментарі британському телеканалу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, йдеться на сайті ГУР.

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За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами РФ повністю залучити білорусів до війни.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - сказав Черняк.

За оцінками воєнної розвідки, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території республіки у росіян не існує.

Нагадаємо, днями Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати разом із росіянами, "якщо хтось вчинить агресію проти Білорусі".

Натомість Президент Володимир Зеленський не думає, що зараз є ймовірність прямого вступу Білорусі у війну.

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