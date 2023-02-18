Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України, - розвідка

У найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.

Білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України.

Про це заявив у коментарі британському телеканалу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, йдеться на сайті ГУР.

За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами РФ повністю залучити білорусів до війни.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - сказав Черняк.

За оцінками воєнної розвідки, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території республіки у росіян не існує.

Нагадаємо, днями Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати разом із росіянами, "якщо хтось вчинить агресію проти Білорусі".

Натомість Президент Володимир Зеленський не думає, що зараз є ймовірність прямого вступу Білорусі у війну.