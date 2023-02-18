Головне за ніч. Субота, 18 лютого

Ранковий ракетний напад росіян, відбиті атаки противника на Донбасі та Харківщині, втрати окупантів.

Суботній ранок почався з повітряної тривоги, яку оголосили по всій Україні. Росія використовувала тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій, і запускала ракети.

У Хмельницькому пролунали вибухи.

Згодом керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що військові відкрили рахунок збитих ракет.

О 9:40 у більшості областей пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. Цього разу між ракетними нападами не минуло й трьох діб – востаннє росіяни били по Україні ракетами в ніч на 16 лютого.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 20 населених пунктів. Серед них - Гряниківка і Синьківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА ворога. За попередньою інформацією, п'ять із них - типу “Ланцет” та один - “Зала”. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Росармія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Упродовж доби завдала 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснила 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували іще 1010 російських окупантів. Станом на 18 лютого російська армія втратила в Україні орієнтовно 142270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 18 лютого під ракетний обстріл потрапило місто Покровськ в Донецькій області.

"На щастя, обійшлося без жертв, однак є руйнування. Пошкоджено шість житлових будинків, три освітні заклади і центральну площу", – розповів голова обладміністрації Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку у селі Іванопілля пошкоджено 12 будинків. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки і Роздолівки. Обстріли зафіксовані в Часовоярській громаді. На Лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

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