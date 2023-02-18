Троє жителів Донеччини загинули від рук окупантів за минулу добу, - ОВА

За 17 лютого росіяни вбили трьох жителів Донеччини.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, двоє загинули в Бахмуті, один - в Іванопіллі.
Крім того, іще п'ятеро жителів отримали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.
Нагадаємо, днями через обстріл Бахмута загинули 5 та отримали поранення 9 мешканців.
15 лютого завершилася рятувальна операція у Покровську. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені.