Інструктори операції “Куду” з Австралії навчають новобранців ЗСУ виживанню в лісистій місцевості під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки .

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

Підготовка під час навчань складалася з тренування, атаки взводом, засідки та патрулювання.

“Ми перейшли до відпрацювання звичайних процедур, цілевказування, вогневого ураження, маневрування в двійках, атаки у складі взводу”, - розповів австралійський командир взводу.

Зазначається, що незважаючи на ймовірність того, що новобранці вступлять у бій після цього навчання, вони зберігають гарне ставлення та чудову наполегливість до навчання.

Впродовж третього тижня навчання взвод стикається з мінусовою температурою, але вони продовжують вивчати тактику піхоти, щоб підвищити свою стійкість після повернення в Україну.

Інструктори зазначають, що взвод демонструє здібності вище середнього, швидко перетворюючи практику у звичку та застосовуючи набуті навички.

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Нагадаємо, інструктори Сухопутних військ Збройних Сил Фінляндії доєдналися до навчання українських військовослужбовців.