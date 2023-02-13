Інструктори Сухопутних військ Збройних Сил Фінляндії доєдналися до навчання українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

Зазначається, що інструктори з Фінляндії проводять заняття з бійцями ЗСУ у Великобританії.

Зокрема, вони займаються відпрацюванням способів стрільби з різних положень, навчанням кучності стрільби, усуненням затримок під час стрільби.

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Як раніше повідомлялось, військовослужбовці ЗСУ у ході базової загальновійськової підготовки у Британії проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу та дій в наступі і обороні.