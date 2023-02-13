На низці станцій київського метро на час повітряної тривоги будуть використовувати модульні лави

Наразі в рамках пілотного проєкту сидіння розміщено на 18 станціях.

У київському метрополітені за допомогою латвійських партнерів встановили додаткові модульні лави, які використовуються під час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі в рамках пілотного проєкту сидіння розміщено на 18 станціях: «Академмістечко», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Голосіївська», «Деміївська», «Палац «Україна», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Тараса Шевченка», «Сирець», «Лук’янівська», «Кловська», «Дружби народів», «Позняки», «Харківська».

Зазначається, що на такому сидінні може розміститися до 4 людей.

У випадку ж тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка.

Також вони мають помірну вагу, їх легко зібрати, вони мають компактний розмір у розібраному вигляді.

Як раніше повідомлялось, Київському метрополітену передали тисячу туристичних сидінь, щоб пасажирам було комфортніше очікувати під час повітряної тривоги.