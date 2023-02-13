Окупанти з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Війська Російської Федерації не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Про це оперативне командування «Північ» повідомляє у Телеграмі.

З 13:28 до 13:40 повідомили про три влучання, ймовірно з 120-міліметрового міномета, на напрямку населеного пункту Товстодубове. Також з 14:00 до 14:15 повідомили про 10 влучань, ймовірно з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Білокопитове. З 16:10 до 16:30 зафіксували 8 влучань, ймовірно 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Вовківка. Усі три села розташовані у Сумській області.

Крім того, з 16:25 до 16:32 повідомили про 2 влучання, ймовірно з міномета 120-го калібру, в районі населеного пункту Янжулівка Чернігівської області.

«Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом суботи, 11 лютого, ворог обстріляв Миропільську, Зноб-Новгородську і Шалигинську громади Сумської області.